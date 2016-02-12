Support & Resistance - Update

0
113
Support & Resistance
Last updated: Feb 11, 3:39 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Key Resistance in the Crosshairs
TrendUpVolatility73%USD/JPY
S1 1.1143 M R3 1.1768 S S2 1.0995 S R2 1.1473 M S3 1.0711 S R1 1.1366 S
USD/JPY Technical Analysis: 14-Month Low Revives Reversal Focus
TrendDownVolatility100%GBP/USD
S1 114.20 W R3 118.20 S S2 114.15 M R2 117.13 M S3 112.98 S R1 115.87 W
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
TrendDownVolatility100%USDOLLAR
S1 1.4432 M R3 1.4750 S S2 1.4371 S R2 1.4667 M S3 1.4250 S R1 1.4568 S
US DOLLAR Technical Analysis: Support Showing Fault Lines
TrendUpVolatility100%
S1 12052 W R3 12197 S S2 12040 M R2 12168 M S3 12012 S R1 12123 W
Last updated: Feb 11, 3:39 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Key Resistance in the Crosshairs
EUR/USD Technical Analysis: Key Resistance in the Crosshairs
|S1
|1.1143
|M
|R3
|1.1768
|S
|S2
|1.0995
|S
|R2
|1.1473
|M
|S3
|1.0711
|S
|R1
|1.1366
|S
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: 14-Month Low Revives Reversal Focus
USD/JPY Technical Analysis: 14-Month Low Revives Reversal Focus
|S1
|114.20
|W
|R3
|118.20
|S
|S2
|114.15
|M
|R2
|117.13
|M
|S3
|112.98
|S
|R1
|115.87
|W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
|S1
|1.4432
|M
|R3
|1.4750
|S
|S2
|1.4371
|S
|R2
|1.4667
|M
|S3
|1.4250
|S
|R1
|1.4568
|S
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Support Showing Fault Lines
US DOLLAR Technical Analysis: Support Showing Fault Lines
|S1
|12052
|W
|R3
|12197
|S
|S2
|12040
|M
|R2
|12168
|M
|S3
|12012
|S
|R1
|12123
|W
Trend
Up
Volatility
100%