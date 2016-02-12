Support & Resistance - Update
Market News

Support & Resistance - Update

12 February 2016, 07:59
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
113

Support & Resistance

Last updated: Feb 11, 3:39 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Key Resistance in the Crosshairs
S11.1143MR31.1768S
S21.0995SR21.1473M
S31.0711SR11.1366S
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: 14-Month Low Revives Reversal Focus
S1114.20WR3118.20S
S2114.15MR2117.13M
S3112.98SR1115.87W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
S11.4432MR31.4750S
S21.4371SR21.4667M
S31.4250SR11.4568S
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Support Showing Fault Lines
S112052WR312197S
S212040MR212168M
S312012SR112123W
Trend
Up
Volatility
100%