Support & Resistance Update
Market News

Support & Resistance Update

31 January 2016, 08:22
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
111

Support & Resistance

Last updated: Jan 29, 3:34 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

    

     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Euro Breaks Key Channel Top
S11.0889MR31.1258W
S21.0778MR21.1117M
S31.0711SR11.0976M
Trend
Neutral
Volatility
27%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Yen Drops Most In Year on BoJ Negative Rates (Levels)
S1118.40WR3120.33S
S2118.14MR2119.67M
S3115.98SR1119.00W
Trend
Down
Volatility
87%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
S11.4250SR31.4564S
S21.4172MR21.4500S
S31.4109WR11.4406M
Trend
Down
Volatility
81%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Steady FOMC Supports Dollar Uptrend
S112197WR312346S
S212167MR212286M
S312110SR112256W
Trend
Up
Volatility
79%