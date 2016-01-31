Support & Resistance Update

0
111
Support & Resistance
Last updated: Jan 29, 3:34 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Euro Breaks Key Channel Top
EUR/USD Technical Analysis: Euro Breaks Key Channel Top
|S1
|1.0889
|M
|R3
|1.1258
|W
|S2
|1.0778
|M
|R2
|1.1117
|M
|S3
|1.0711
|S
|R1
|1.0976
|M
Trend
Neutral
Volatility
27%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Yen Drops Most In Year on BoJ Negative Rates (Levels)
USD/JPY Technical Analysis: Yen Drops Most In Year on BoJ Negative Rates (Levels)
|S1
|118.40
|W
|R3
|120.33
|S
|S2
|118.14
|M
|R2
|119.67
|M
|S3
|115.98
|S
|R1
|119.00
|W
Trend
Down
Volatility
87%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
|S1
|1.4250
|S
|R3
|1.4564
|S
|S2
|1.4172
|M
|R2
|1.4500
|S
|S3
|1.4109
|W
|R1
|1.4406
|M
Trend
Down
Volatility
81%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Steady FOMC Supports Dollar Uptrend
US DOLLAR Technical Analysis: Steady FOMC Supports Dollar Uptrend
|S1
|12197
|W
|R3
|12346
|S
|S2
|12167
|M
|R2
|12286
|M
|S3
|12110
|S
|R1
|12256
|W
Trend
Up
Volatility
79%