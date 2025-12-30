SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Passive Minion
Riyo Putra

Passive Minion

Riyo Putra
0 Bewertungen
30 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
163
Gewinntrades:
119 (73.00%)
Verlusttrades:
44 (26.99%)
Bester Trade:
8.71 USD
Schlechtester Trade:
-12.38 USD
Bruttoprofit:
269.58 USD (10 863 pips)
Bruttoverlust:
-170.48 USD (5 620 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (25.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.96 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.39
Long-Positionen:
74 (45.40%)
Short-Positionen:
89 (54.60%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.91 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.39%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.49 USD
Maximaler:
29.26 USD (3.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCAD 162
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCAD 103
EURSGD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCAD 5.4K
EURSGD -107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.71 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Axiory-Live
3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
3.91 × 22
Tickmill-Live
4.00 × 1
itexsys-Platform
10.00 × 1
PUPrime-Live
11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
24.73 × 77
Swissquote-Server
27.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.30 08:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen