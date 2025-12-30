- Wachstum
Trades insgesamt:
163
Gewinntrades:
119 (73.00%)
Verlusttrades:
44 (26.99%)
Bester Trade:
8.71 USD
Schlechtester Trade:
-12.38 USD
Bruttoprofit:
269.58 USD (10 863 pips)
Bruttoverlust:
-170.48 USD (5 620 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (25.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.96 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.39
Long-Positionen:
74 (45.40%)
Short-Positionen:
89 (54.60%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.91 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.39%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.49 USD
Maximaler:
29.26 USD (3.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|162
|EURSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCAD
|103
|EURSGD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCAD
|5.4K
|EURSGD
|-107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +8.71 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.41 × 27
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Axiory-Live
|3.03 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.91 × 22
|
Tickmill-Live
|4.00 × 1
|
itexsys-Platform
|10.00 × 1
|
PUPrime-Live
|11.50 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|24.73 × 77
|
Swissquote-Server
|27.00 × 1
