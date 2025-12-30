- 成长
交易:
163
盈利交易:
119 (73.00%)
亏损交易:
44 (26.99%)
最好交易:
8.71 USD
最差交易:
-12.38 USD
毛利:
269.58 USD (10 863 pips)
毛利亏损:
-170.48 USD (5 620 pips)
最大连续赢利:
13 (25.04 USD)
最大连续盈利:
29.96 USD (9)
夏普比率:
0.20
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.39
长期交易:
74 (45.40%)
短期交易:
89 (54.60%)
利润因子:
1.58
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
2.27 USD
平均损失:
-3.87 USD
最大连续失误:
3 (-6.01 USD)
最大连续亏损:
-20.91 USD (2)
每月增长:
0.39%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
24.49 USD
最大值:
29.26 USD (3.23%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|162
|EURSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|103
|EURSGD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|5.4K
|EURSGD
|-107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.41 × 27
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Axiory-Live
|3.03 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.91 × 22
|
Tickmill-Live
|4.00 × 1
|
itexsys-Platform
|10.00 × 1
|
PUPrime-Live
|11.50 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|24.73 × 77
|
Swissquote-Server
|27.00 × 1
