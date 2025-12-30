信号部分
Riyo Putra

Passive Minion

Riyo Putra
30
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
163
盈利交易:
119 (73.00%)
亏损交易:
44 (26.99%)
最好交易:
8.71 USD
最差交易:
-12.38 USD
毛利:
269.58 USD (10 863 pips)
毛利亏损:
-170.48 USD (5 620 pips)
最大连续赢利:
13 (25.04 USD)
最大连续盈利:
29.96 USD (9)
夏普比率:
0.20
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.39
长期交易:
74 (45.40%)
短期交易:
89 (54.60%)
利润因子:
1.58
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
2.27 USD
平均损失:
-3.87 USD
最大连续失误:
3 (-6.01 USD)
最大连续亏损:
-20.91 USD (2)
每月增长:
0.39%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
24.49 USD
最大值:
29.26 USD (3.23%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD 162
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD 103
EURSGD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD 5.4K
EURSGD -107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.71 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.04 USD
最大连续亏损: -6.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Axiory-Live
3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
3.91 × 22
Tickmill-Live
4.00 × 1
itexsys-Platform
10.00 × 1
PUPrime-Live
11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
24.73 × 77
Swissquote-Server
27.00 × 1
没有评论
2025.12.30 08:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
