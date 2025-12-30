- Crescimento
Negociações:
163
Negociações com lucro:
119 (73.00%)
Negociações com perda:
44 (26.99%)
Melhor negociação:
8.71 USD
Pior negociação:
-12.38 USD
Lucro bruto:
269.58 USD (10 863 pips)
Perda bruta:
-170.48 USD (5 620 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (25.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.96 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.39
Negociações longas:
74 (45.40%)
Negociações curtas:
89 (54.60%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
2.27 USD
Perda média:
-3.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.91 USD (2)
Crescimento mensal:
0.39%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.49 USD
Máximo:
29.26 USD (3.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|162
|EURSGD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD
|103
|EURSGD
|-4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD
|5.4K
|EURSGD
|-107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.71 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.04 USD
Máxima perda consecutiva: -6.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
Axiory-Live
|3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
|3.91 × 22
Tickmill-Live
|4.00 × 1
itexsys-Platform
|10.00 × 1
PUPrime-Live
|11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
|24.73 × 77
Swissquote-Server
|27.00 × 1
