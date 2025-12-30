SinaisSeções
Riyo Putra

Passive Minion

Riyo Putra
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
163
Negociações com lucro:
119 (73.00%)
Negociações com perda:
44 (26.99%)
Melhor negociação:
8.71 USD
Pior negociação:
-12.38 USD
Lucro bruto:
269.58 USD (10 863 pips)
Perda bruta:
-170.48 USD (5 620 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (25.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.96 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.39
Negociações longas:
74 (45.40%)
Negociações curtas:
89 (54.60%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
2.27 USD
Perda média:
-3.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.91 USD (2)
Crescimento mensal:
0.39%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.49 USD
Máximo:
29.26 USD (3.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD 162
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD 103
EURSGD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD 5.4K
EURSGD -107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.71 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.04 USD
Máxima perda consecutiva: -6.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Axiory-Live
3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
3.91 × 22
Tickmill-Live
4.00 × 1
itexsys-Platform
10.00 × 1
PUPrime-Live
11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
24.73 × 77
Swissquote-Server
27.00 × 1
2025.12.30 08:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
