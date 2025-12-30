시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Pip Minion
Riyo Putra

Pip Minion

Riyo Putra
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
168
이익 거래:
123 (73.21%)
손실 거래:
45 (26.79%)
최고의 거래:
8.71 USD
최악의 거래:
-12.38 USD
총 수익:
281.38 USD (11 151 pips)
총 손실:
-178.22 USD (5 767 pips)
연속 최대 이익:
13 (25.04 USD)
연속 최대 이익:
29.96 USD (9)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
28.98%
최대 입금량:
0.90%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
3.53
롱(주식매수):
75 (44.64%)
숏(주식차입매도):
93 (55.36%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
2.29 USD
평균 손실:
-3.96 USD
연속 최대 손실:
3 (-6.01 USD)
연속 최대 손실:
-20.91 USD (2)
월별 성장률:
0.35%
연간 예측:
4.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.49 USD
최대한의:
29.26 USD (3.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.22% (29.12 USD)
자본금별:
0.79% (14.25 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCAD 167
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCAD 107
EURSGD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCAD 5.5K
EURSGD -107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.71 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +25.04 USD
연속 최대 손실: -6.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Axiory-Live
3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
3.91 × 22
Tickmill-Live
4.00 × 1
itexsys-Platform
10.00 × 1
PUPrime-Live
11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
24.73 × 77
Swissquote-Server
27.00 × 1
리뷰 없음
2025.12.30 08:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
