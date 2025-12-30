シグナルセクション
Riyo Putra

Passive Minion

Riyo Putra
レビュー0件
30週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
163
利益トレード:
119 (73.00%)
損失トレード:
44 (26.99%)
ベストトレード:
8.71 USD
最悪のトレード:
-12.38 USD
総利益:
269.58 USD (10 863 pips)
総損失:
-170.48 USD (5 620 pips)
最大連続の勝ち:
13 (25.04 USD)
最大連続利益:
29.96 USD (9)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
3.39
長いトレード:
74 (45.40%)
短いトレード:
89 (54.60%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.61 USD
平均利益:
2.27 USD
平均損失:
-3.87 USD
最大連続の負け:
3 (-6.01 USD)
最大連続損失:
-20.91 USD (2)
月間成長:
0.39%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.49 USD
最大の:
29.26 USD (3.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCAD 162
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCAD 103
EURSGD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCAD 5.4K
EURSGD -107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.71 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.04 USD
最大連続損失: -6.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Axiory-Live
3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
3.91 × 22
Tickmill-Live
4.00 × 1
itexsys-Platform
10.00 × 1
PUPrime-Live
11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
24.73 × 77
Swissquote-Server
27.00 × 1
レビューなし
2025.12.30 08:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
