- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
163
利益トレード:
119 (73.00%)
損失トレード:
44 (26.99%)
ベストトレード:
8.71 USD
最悪のトレード:
-12.38 USD
総利益:
269.58 USD (10 863 pips)
総損失:
-170.48 USD (5 620 pips)
最大連続の勝ち:
13 (25.04 USD)
最大連続利益:
29.96 USD (9)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
3.39
長いトレード:
74 (45.40%)
短いトレード:
89 (54.60%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.61 USD
平均利益:
2.27 USD
平均損失:
-3.87 USD
最大連続の負け:
3 (-6.01 USD)
最大連続損失:
-20.91 USD (2)
月間成長:
0.39%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.49 USD
最大の:
29.26 USD (3.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|162
|EURSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|103
|EURSGD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|5.4K
|EURSGD
|-107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.71 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.04 USD
最大連続損失: -6.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.41 × 27
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Axiory-Live
|3.03 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.91 × 22
|
Tickmill-Live
|4.00 × 1
|
itexsys-Platform
|10.00 × 1
|
PUPrime-Live
|11.50 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|24.73 × 77
|
Swissquote-Server
|27.00 × 1
レビューなし