SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Passive Minion
Riyo Putra

Passive Minion

Riyo Putra
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
163
Transacciones Rentables:
119 (73.00%)
Transacciones Irrentables:
44 (26.99%)
Mejor transacción:
8.71 USD
Peor transacción:
-12.38 USD
Beneficio Bruto:
269.58 USD (10 863 pips)
Pérdidas Brutas:
-170.48 USD (5 620 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (25.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.96 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
3.39
Transacciones Largas:
74 (45.40%)
Transacciones Cortas:
89 (54.60%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
0.61 USD
Beneficio medio:
2.27 USD
Pérdidas medias:
-3.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.91 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.39%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.49 USD
Máxima:
29.26 USD (3.23%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCAD 162
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCAD 103
EURSGD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCAD 5.4K
EURSGD -107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.71 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +25.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Axiory-Live
3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
3.91 × 22
Tickmill-Live
4.00 × 1
itexsys-Platform
10.00 × 1
PUPrime-Live
11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
24.73 × 77
Swissquote-Server
27.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.30 08:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada