Total de Trades:
163
Transacciones Rentables:
119 (73.00%)
Transacciones Irrentables:
44 (26.99%)
Mejor transacción:
8.71 USD
Peor transacción:
-12.38 USD
Beneficio Bruto:
269.58 USD (10 863 pips)
Pérdidas Brutas:
-170.48 USD (5 620 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (25.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.96 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
3.39
Transacciones Largas:
74 (45.40%)
Transacciones Cortas:
89 (54.60%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
0.61 USD
Beneficio medio:
2.27 USD
Pérdidas medias:
-3.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.91 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.39%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.49 USD
Máxima:
29.26 USD (3.23%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|162
|EURSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD
|103
|EURSGD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD
|5.4K
|EURSGD
|-107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.71 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +25.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.41 × 27
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Axiory-Live
|3.03 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.91 × 22
|
Tickmill-Live
|4.00 × 1
|
itexsys-Platform
|10.00 × 1
|
PUPrime-Live
|11.50 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|24.73 × 77
|
Swissquote-Server
|27.00 × 1
