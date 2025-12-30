СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Passive Minion
Riyo Putra

Passive Minion

Riyo Putra
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
119 (73.00%)
Убыточных трейдов:
44 (26.99%)
Лучший трейд:
8.71 USD
Худший трейд:
-12.38 USD
Общая прибыль:
269.58 USD (10 863 pips)
Общий убыток:
-170.48 USD (5 620 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (25.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.96 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.39
Длинных трейдов:
74 (45.40%)
Коротких трейдов:
89 (54.60%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
2.27 USD
Средний убыток:
-3.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.91 USD (2)
Прирост в месяц:
0.39%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.49 USD
Максимальная:
29.26 USD (3.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD 162
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD 103
EURSGD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD 5.4K
EURSGD -107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.71 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.04 USD
Макс. убыток в серии: -6.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Axiory-Live
3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
3.91 × 22
Tickmill-Live
4.00 × 1
itexsys-Platform
10.00 × 1
PUPrime-Live
11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
24.73 × 77
Swissquote-Server
27.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.30 08:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
