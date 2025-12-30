- Прирост
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
119 (73.00%)
Убыточных трейдов:
44 (26.99%)
Лучший трейд:
8.71 USD
Худший трейд:
-12.38 USD
Общая прибыль:
269.58 USD (10 863 pips)
Общий убыток:
-170.48 USD (5 620 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (25.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.96 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.39
Длинных трейдов:
74 (45.40%)
Коротких трейдов:
89 (54.60%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
2.27 USD
Средний убыток:
-3.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.91 USD (2)
Прирост в месяц:
0.39%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.49 USD
Максимальная:
29.26 USD (3.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|162
|EURSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|103
|EURSGD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|5.4K
|EURSGD
|-107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +8.71 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.04 USD
Макс. убыток в серии: -6.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.41 × 27
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Axiory-Live
|3.03 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.91 × 22
|
Tickmill-Live
|4.00 × 1
|
itexsys-Platform
|10.00 × 1
|
PUPrime-Live
|11.50 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|24.73 × 77
|
Swissquote-Server
|27.00 × 1
