İşlemler:
163
Kârla kapanan işlemler:
119 (73.00%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (26.99%)
En iyi işlem:
8.71 USD
En kötü işlem:
-12.38 USD
Brüt kâr:
269.58 USD (10 863 pips)
Brüt zarar:
-170.48 USD (5 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (25.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.96 USD (9)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.39
Alış işlemleri:
74 (45.40%)
Satış işlemleri:
89 (54.60%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
2.27 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.91 USD (2)
Aylık büyüme:
0.39%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.49 USD
Maksimum:
29.26 USD (3.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|162
|EURSGD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|103
|EURSGD
|-4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|5.4K
|EURSGD
|-107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.71 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
Axiory-Live
|3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
|3.91 × 22
Tickmill-Live
|4.00 × 1
itexsys-Platform
|10.00 × 1
PUPrime-Live
|11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
|24.73 × 77
Swissquote-Server
|27.00 × 1
