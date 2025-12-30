SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Passive Minion
Riyo Putra

Passive Minion

Riyo Putra
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
163
Kârla kapanan işlemler:
119 (73.00%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (26.99%)
En iyi işlem:
8.71 USD
En kötü işlem:
-12.38 USD
Brüt kâr:
269.58 USD (10 863 pips)
Brüt zarar:
-170.48 USD (5 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (25.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.96 USD (9)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.39
Alış işlemleri:
74 (45.40%)
Satış işlemleri:
89 (54.60%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
2.27 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.91 USD (2)
Aylık büyüme:
0.39%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.49 USD
Maksimum:
29.26 USD (3.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 162
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 103
EURSGD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 5.4K
EURSGD -107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.71 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Axiory-Live
3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
3.91 × 22
Tickmill-Live
4.00 × 1
itexsys-Platform
10.00 × 1
PUPrime-Live
11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
24.73 × 77
Swissquote-Server
27.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.30 08:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol