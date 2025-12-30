SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Passive Minion
Riyo Putra

Passive Minion

Riyo Putra
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
163
Profit Trade:
119 (73.00%)
Loss Trade:
44 (26.99%)
Best Trade:
8.71 USD
Worst Trade:
-12.38 USD
Profitto lordo:
269.58 USD (10 863 pips)
Perdita lorda:
-170.48 USD (5 620 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (25.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.96 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
74 (45.40%)
Short Trade:
89 (54.60%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.91 USD (2)
Crescita mensile:
0.39%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.49 USD
Massimale:
29.26 USD (3.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 162
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 103
EURSGD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 5.4K
EURSGD -107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.71 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.04 USD
Massima perdita consecutiva: -6.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 27
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Axiory-Live
3.03 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
3.91 × 22
Tickmill-Live
4.00 × 1
itexsys-Platform
10.00 × 1
PUPrime-Live
11.50 × 2
FortunaMarkets-Server
24.73 × 77
Swissquote-Server
27.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.30 08:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati