Trade:
163
Profit Trade:
119 (73.00%)
Loss Trade:
44 (26.99%)
Best Trade:
8.71 USD
Worst Trade:
-12.38 USD
Profitto lordo:
269.58 USD (10 863 pips)
Perdita lorda:
-170.48 USD (5 620 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (25.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.96 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
74 (45.40%)
Short Trade:
89 (54.60%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.91 USD (2)
Crescita mensile:
0.39%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.49 USD
Massimale:
29.26 USD (3.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.71 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.04 USD
Massima perdita consecutiva: -6.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
