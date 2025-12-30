Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.41 × 27 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 1 Axiory-Live 3.03 × 32 ICMarketsSC-MT5-4 3.91 × 22 Tickmill-Live 4.00 × 1 itexsys-Platform 10.00 × 1 PUPrime-Live 11.50 × 2 FortunaMarkets-Server 24.73 × 77 Swissquote-Server 27.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou