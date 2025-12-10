SignaleKategorien
Valentin Woite

CORE 8 VENUS

Valentin Woite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
247
Gewinntrades:
206 (83.40%)
Verlusttrades:
41 (16.60%)
Bester Trade:
18.96 EUR
Schlechtester Trade:
-17.20 EUR
Bruttoprofit:
352.76 EUR (26 008 pips)
Bruttoverlust:
-153.69 EUR (13 671 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (21.06 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80.77 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
98.74%
Max deposit load:
134.29%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.12
Long-Positionen:
127 (51.42%)
Short-Positionen:
120 (48.58%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.71 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.75 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-63.88 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.88 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
39.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
63.88 EUR (9.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.35% (63.88 EUR)
Kapital:
74.53% (477.62 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 32
USDJPY 24
EURJPY 21
NZDJPY 20
USDCAD 19
AUDJPY 18
GBPUSD 17
EURCAD 17
CADJPY 16
AUDUSD 14
NZDUSD 12
EURGBP 12
NZDCAD 9
EURAUD 9
AUDCAD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 44
USDJPY 18
EURJPY 18
NZDJPY 14
USDCAD 14
AUDJPY 14
GBPUSD 25
EURCAD 11
CADJPY 13
AUDUSD 13
NZDUSD 12
EURGBP 14
NZDCAD 7
EURAUD 6
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 883
USDJPY 779
EURJPY 512
NZDJPY 1.3K
USDCAD 1K
AUDJPY 868
GBPUSD 566
EURCAD 1.3K
CADJPY 500
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 822
EURGBP 1.1K
NZDCAD 561
EURAUD 324
AUDCAD 336
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.96 EUR
Schlechtester Trade: -17 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.06 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.88 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
