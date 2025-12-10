信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CORE 8 VENUS
Valentin Woite

CORE 8 VENUS

Valentin Woite
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 40%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
247
盈利交易:
206 (83.40%)
亏损交易:
41 (16.60%)
最好交易:
18.96 EUR
最差交易:
-17.20 EUR
毛利:
352.76 EUR (26 008 pips)
毛利亏损:
-153.69 EUR (13 671 pips)
最大连续赢利:
38 (21.06 EUR)
最大连续盈利:
80.77 EUR (8)
夏普比率:
0.23
交易活动:
98.74%
最大入金加载:
134.29%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
73
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.12
长期交易:
127 (51.42%)
短期交易:
120 (48.58%)
利润因子:
2.30
预期回报:
0.81 EUR
平均利润:
1.71 EUR
平均损失:
-3.75 EUR
最大连续失误:
7 (-63.88 EUR)
最大连续亏损:
-63.88 EUR (7)
每月增长:
39.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
63.88 EUR (9.35%)
相对跌幅:
结余:
9.35% (63.88 EUR)
净值:
74.53% (477.62 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 32
USDJPY 24
EURJPY 21
NZDJPY 20
USDCAD 19
AUDJPY 18
GBPUSD 17
EURCAD 17
CADJPY 16
AUDUSD 14
NZDUSD 12
EURGBP 12
NZDCAD 9
EURAUD 9
AUDCAD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 44
USDJPY 18
EURJPY 18
NZDJPY 14
USDCAD 14
AUDJPY 14
GBPUSD 25
EURCAD 11
CADJPY 13
AUDUSD 13
NZDUSD 12
EURGBP 14
NZDCAD 7
EURAUD 6
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 883
USDJPY 779
EURJPY 512
NZDJPY 1.3K
USDCAD 1K
AUDJPY 868
GBPUSD 566
EURCAD 1.3K
CADJPY 500
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 822
EURGBP 1.1K
NZDCAD 561
EURAUD 324
AUDCAD 336
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.96 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +21.06 EUR
最大连续亏损: -63.88 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
