Negociações:
247
Negociações com lucro:
206 (83.40%)
Negociações com perda:
41 (16.60%)
Melhor negociação:
18.96 EUR
Pior negociação:
-17.20 EUR
Lucro bruto:
352.76 EUR (26 008 pips)
Perda bruta:
-153.69 EUR (13 671 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (21.06 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
80.77 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
98.74%
Depósito máximo carregado:
134.29%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.12
Negociações longas:
127 (51.42%)
Negociações curtas:
120 (48.58%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
0.81 EUR
Lucro médio:
1.71 EUR
Perda média:
-3.75 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-63.88 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-63.88 EUR (7)
Crescimento mensal:
39.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
63.88 EUR (9.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.35% (63.88 EUR)
Pelo Capital Líquido:
74.53% (477.62 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|USDJPY
|24
|EURJPY
|21
|NZDJPY
|20
|USDCAD
|19
|AUDJPY
|18
|GBPUSD
|17
|EURCAD
|17
|CADJPY
|16
|AUDUSD
|14
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|12
|NZDCAD
|9
|EURAUD
|9
|AUDCAD
|7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|44
|USDJPY
|18
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|14
|USDCAD
|14
|AUDJPY
|14
|GBPUSD
|25
|EURCAD
|11
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|13
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|14
|NZDCAD
|7
|EURAUD
|6
|AUDCAD
|5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|883
|USDJPY
|779
|EURJPY
|512
|NZDJPY
|1.3K
|USDCAD
|1K
|AUDJPY
|868
|GBPUSD
|566
|EURCAD
|1.3K
|CADJPY
|500
|AUDUSD
|1.4K
|NZDUSD
|822
|EURGBP
|1.1K
|NZDCAD
|561
|EURAUD
|324
|AUDCAD
|336
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.96 EUR
Pior negociação: -17 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +21.06 EUR
Máxima perda consecutiva: -63.88 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Coinexx-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
EagleFX-Live
|2.44 × 9
Exness-Real9
|2.47 × 163
Varchev-Real
|3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
Exness-Real16
|4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
