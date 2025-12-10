- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.76 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
5.90 EUR (903 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
10 (5.90 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5.90 EUR (10)
Sharpe oranı:
5.33
Alım-satım etkinliği:
93.55%
Maks. mevduat yükü:
3.12%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.59 EUR
Ortalama kâr:
0.59 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
1.78% (8.93 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|85
|NZDCAD
|95
|USDJPY
|89
|AUDUSD
|93
|NZDUSD
|90
|NZDJPY
|90
|CADJPY
|91
|USDCAD
|86
|AUDCAD
|89
|GBPUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.76 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.90 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.09 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.52 × 56
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.43 × 35
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.07 × 28
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
ICMarketsSC-Live12
|4.75 × 8
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
USD
506
EUR
EUR
1
100%
10
100%
94%
n/a
0.59
EUR
EUR
2%
1:500