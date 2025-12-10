Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.09 × 11 FusionMarkets-Live 2 0.49 × 59 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.91 × 599 ICTrading-Live29 1.11 × 44 ICMarketsSC-Live04 1.23 × 201 ICMarketsSC-Live24 1.28 × 39 TradeMaxGlobal-Live10 1.50 × 2 AlpariEvrasia-Trade 1.73 × 251 EagleFX-Live 2.44 × 9 Exness-Real9 2.47 × 163 TMGM.TradeMax-Live10 3.00 × 2 TradeMaxGlobal-Demo 3.01 × 101 Varchev-Real 3.07 × 28 Axi-US09-Live 3.33 × 3 Exness-Real16 4.00 × 1 CapitalPointTrading-Live29 4.42 × 38 ICMarketsSC-Live12 4.75 × 8 FxPro.com-Real05 8.55 × 11 FXGlobe-Real 12.50 × 2