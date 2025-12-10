- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.76 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
6.34 EUR (991 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
11 (6.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.34 EUR (11)
Indice di Sharpe:
5.04
Attività di trading:
93.55%
Massimo carico di deposito:
3.12%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.58 EUR
Profitto medio:
0.58 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.78% (8.93 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|85
|NZDCAD
|95
|USDJPY
|89
|AUDUSD
|93
|NZDUSD
|90
|NZDJPY
|90
|CADJPY
|91
|USDCAD
|86
|AUDCAD
|89
|GBPUSD
|95
|AUDJPY
|88
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.76 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.09 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.49 × 59
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.07 × 28
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
ICMarketsSC-Live12
|4.75 × 8
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
506
EUR
EUR
1
100%
11
100%
94%
n/a
0.58
EUR
EUR
2%
1:500