SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / CORE 8 VENUS
Valentin Woite

CORE 8 VENUS

Valentin Woite
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2025 40%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
247
Profit Trades:
206 (83.40%)
Loss Trades:
41 (16.60%)
Best trade:
18.96 EUR
Worst trade:
-17.20 EUR
Gross Profit:
352.76 EUR (26 008 pips)
Gross Loss:
-153.69 EUR (13 671 pips)
Maximum consecutive wins:
38 (21.06 EUR)
Maximal consecutive profit:
80.77 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading activity:
98.74%
Max deposit load:
134.29%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
72
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
3.12
Long Trades:
127 (51.42%)
Short Trades:
120 (48.58%)
Profit Factor:
2.30
Expected Payoff:
0.81 EUR
Average Profit:
1.71 EUR
Average Loss:
-3.75 EUR
Maximum consecutive losses:
7 (-63.88 EUR)
Maximal consecutive loss:
-63.88 EUR (7)
Monthly growth:
39.81%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
63.88 EUR (9.35%)
Relative drawdown:
By Balance:
9.35% (63.88 EUR)
By Equity:
74.53% (477.62 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 32
USDJPY 24
EURJPY 21
NZDJPY 20
USDCAD 19
AUDJPY 18
GBPUSD 17
EURCAD 17
CADJPY 16
AUDUSD 14
NZDUSD 12
EURGBP 12
NZDCAD 9
EURAUD 9
AUDCAD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 44
USDJPY 18
EURJPY 18
NZDJPY 14
USDCAD 14
AUDJPY 14
GBPUSD 25
EURCAD 11
CADJPY 13
AUDUSD 13
NZDUSD 12
EURGBP 14
NZDCAD 7
EURAUD 6
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 883
USDJPY 779
EURJPY 512
NZDJPY 1.3K
USDCAD 1K
AUDJPY 868
GBPUSD 566
EURCAD 1.3K
CADJPY 500
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 822
EURGBP 1.1K
NZDCAD 561
EURAUD 324
AUDCAD 336
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +18.96 EUR
Worst trade: -17 EUR
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +21.06 EUR
Maximal consecutive loss: -63.88 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
No reviews
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
