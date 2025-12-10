- 자본
- 축소
트레이드:
253
이익 거래:
209 (82.60%)
손실 거래:
44 (17.39%)
최고의 거래:
18.96 EUR
최악의 거래:
-17.20 EUR
총 수익:
365.39 EUR (26 902 pips)
총 손실:
-159.62 EUR (14 396 pips)
연속 최대 이익:
38 (21.06 EUR)
연속 최대 이익:
80.77 EUR (8)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
99.74%
최대 입금량:
134.29%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.22
롱(주식매수):
129 (50.99%)
숏(주식차입매도):
124 (49.01%)
수익 요인:
2.29
기대수익:
0.81 EUR
평균 이익:
1.75 EUR
평균 손실:
-3.63 EUR
연속 최대 손실:
7 (-63.88 EUR)
연속 최대 손실:
-63.88 EUR (7)
월별 성장률:
41.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
63.88 EUR (9.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.35% (63.88 EUR)
자본금별:
74.53% (477.62 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|USDJPY
|24
|EURJPY
|21
|NZDJPY
|20
|USDCAD
|19
|AUDJPY
|18
|GBPUSD
|17
|EURCAD
|17
|AUDUSD
|16
|CADJPY
|16
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|12
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|9
|EURAUD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|44
|USDJPY
|18
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|14
|USDCAD
|14
|AUDJPY
|14
|GBPUSD
|25
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|16
|CADJPY
|13
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|14
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|8
|EURAUD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|883
|USDJPY
|779
|EURJPY
|512
|NZDJPY
|1.3K
|USDCAD
|1K
|AUDJPY
|868
|GBPUSD
|566
|EURCAD
|1.3K
|AUDUSD
|1.3K
|CADJPY
|500
|NZDUSD
|822
|EURGBP
|1.1K
|NZDCAD
|775
|AUDCAD
|393
|EURAUD
|324
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.96 EUR
최악의 거래: -17 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +21.06 EUR
연속 최대 손실: -63.88 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
리뷰 없음