시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CORE 8
Valentin Woite

CORE 8

Valentin Woite
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 41%
FusionMarkets-Live 2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
253
이익 거래:
209 (82.60%)
손실 거래:
44 (17.39%)
최고의 거래:
18.96 EUR
최악의 거래:
-17.20 EUR
총 수익:
365.39 EUR (26 902 pips)
총 손실:
-159.62 EUR (14 396 pips)
연속 최대 이익:
38 (21.06 EUR)
연속 최대 이익:
80.77 EUR (8)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
99.74%
최대 입금량:
134.29%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.22
롱(주식매수):
129 (50.99%)
숏(주식차입매도):
124 (49.01%)
수익 요인:
2.29
기대수익:
0.81 EUR
평균 이익:
1.75 EUR
평균 손실:
-3.63 EUR
연속 최대 손실:
7 (-63.88 EUR)
연속 최대 손실:
-63.88 EUR (7)
월별 성장률:
41.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
63.88 EUR (9.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.35% (63.88 EUR)
자본금별:
74.53% (477.62 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 32
USDJPY 24
EURJPY 21
NZDJPY 20
USDCAD 19
AUDJPY 18
GBPUSD 17
EURCAD 17
AUDUSD 16
CADJPY 16
NZDUSD 12
EURGBP 12
NZDCAD 11
AUDCAD 9
EURAUD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 44
USDJPY 18
EURJPY 18
NZDJPY 14
USDCAD 14
AUDJPY 14
GBPUSD 25
EURCAD 11
AUDUSD 16
CADJPY 13
NZDUSD 12
EURGBP 14
NZDCAD 8
AUDCAD 8
EURAUD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 883
USDJPY 779
EURJPY 512
NZDJPY 1.3K
USDCAD 1K
AUDJPY 868
GBPUSD 566
EURCAD 1.3K
AUDUSD 1.3K
CADJPY 500
NZDUSD 822
EURGBP 1.1K
NZDCAD 775
AUDCAD 393
EURAUD 324
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.96 EUR
최악의 거래: -17 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +21.06 EUR
연속 최대 손실: -63.88 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.06 12:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오