シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CORE 8 VENUS
Valentin Woite

CORE 8 VENUS

Valentin Woite
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 40%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
247
利益トレード:
206 (83.40%)
損失トレード:
41 (16.60%)
ベストトレード:
18.96 EUR
最悪のトレード:
-17.20 EUR
総利益:
352.76 EUR (26 008 pips)
総損失:
-153.69 EUR (13 671 pips)
最大連続の勝ち:
38 (21.06 EUR)
最大連続利益:
80.77 EUR (8)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
98.74%
最大入金額:
134.29%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.12
長いトレード:
127 (51.42%)
短いトレード:
120 (48.58%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
0.81 EUR
平均利益:
1.71 EUR
平均損失:
-3.75 EUR
最大連続の負け:
7 (-63.88 EUR)
最大連続損失:
-63.88 EUR (7)
月間成長:
39.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
63.88 EUR (9.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.35% (63.88 EUR)
エクイティによる:
74.53% (477.62 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 32
USDJPY 24
EURJPY 21
NZDJPY 20
USDCAD 19
AUDJPY 18
GBPUSD 17
EURCAD 17
CADJPY 16
AUDUSD 14
NZDUSD 12
EURGBP 12
NZDCAD 9
EURAUD 9
AUDCAD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 44
USDJPY 18
EURJPY 18
NZDJPY 14
USDCAD 14
AUDJPY 14
GBPUSD 25
EURCAD 11
CADJPY 13
AUDUSD 13
NZDUSD 12
EURGBP 14
NZDCAD 7
EURAUD 6
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 883
USDJPY 779
EURJPY 512
NZDJPY 1.3K
USDCAD 1K
AUDJPY 868
GBPUSD 566
EURCAD 1.3K
CADJPY 500
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 822
EURGBP 1.1K
NZDCAD 561
EURAUD 324
AUDCAD 336
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.96 EUR
最悪のトレード: -17 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +21.06 EUR
最大連続損失: -63.88 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
レビューなし
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください