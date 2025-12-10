- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
247
利益トレード:
206 (83.40%)
損失トレード:
41 (16.60%)
ベストトレード:
18.96 EUR
最悪のトレード:
-17.20 EUR
総利益:
352.76 EUR (26 008 pips)
総損失:
-153.69 EUR (13 671 pips)
最大連続の勝ち:
38 (21.06 EUR)
最大連続利益:
80.77 EUR (8)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
98.74%
最大入金額:
134.29%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.12
長いトレード:
127 (51.42%)
短いトレード:
120 (48.58%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
0.81 EUR
平均利益:
1.71 EUR
平均損失:
-3.75 EUR
最大連続の負け:
7 (-63.88 EUR)
最大連続損失:
-63.88 EUR (7)
月間成長:
39.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
63.88 EUR (9.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.35% (63.88 EUR)
エクイティによる:
74.53% (477.62 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|USDJPY
|24
|EURJPY
|21
|NZDJPY
|20
|USDCAD
|19
|AUDJPY
|18
|GBPUSD
|17
|EURCAD
|17
|CADJPY
|16
|AUDUSD
|14
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|12
|NZDCAD
|9
|EURAUD
|9
|AUDCAD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|44
|USDJPY
|18
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|14
|USDCAD
|14
|AUDJPY
|14
|GBPUSD
|25
|EURCAD
|11
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|13
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|14
|NZDCAD
|7
|EURAUD
|6
|AUDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|883
|USDJPY
|779
|EURJPY
|512
|NZDJPY
|1.3K
|USDCAD
|1K
|AUDJPY
|868
|GBPUSD
|566
|EURCAD
|1.3K
|CADJPY
|500
|AUDUSD
|1.4K
|NZDUSD
|822
|EURGBP
|1.1K
|NZDCAD
|561
|EURAUD
|324
|AUDCAD
|336
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.96 EUR
最悪のトレード: -17 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +21.06 EUR
最大連続損失: -63.88 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
40%
0
0
USD
USD
699
EUR
EUR
3
100%
247
83%
99%
2.29
0.81
EUR
EUR
75%
1:500