Valentin Woite

CORE 8 VENUS

Valentin Woite
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 40%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
247
Прибыльных трейдов:
206 (83.40%)
Убыточных трейдов:
41 (16.60%)
Лучший трейд:
18.96 EUR
Худший трейд:
-17.20 EUR
Общая прибыль:
352.76 EUR (26 008 pips)
Общий убыток:
-153.69 EUR (13 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (21.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
80.77 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
98.74%
Макс. загрузка депозита:
134.29%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
127 (51.42%)
Коротких трейдов:
120 (48.58%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
0.81 EUR
Средняя прибыль:
1.71 EUR
Средний убыток:
-3.75 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-63.88 EUR)
Макс. убыток в серии:
-63.88 EUR (7)
Прирост в месяц:
39.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
63.88 EUR (9.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (63.88 EUR)
По эквити:
74.53% (477.62 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 32
USDJPY 24
EURJPY 21
NZDJPY 20
USDCAD 19
AUDJPY 18
GBPUSD 17
EURCAD 17
CADJPY 16
AUDUSD 14
NZDUSD 12
EURGBP 12
NZDCAD 9
EURAUD 9
AUDCAD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 44
USDJPY 18
EURJPY 18
NZDJPY 14
USDCAD 14
AUDJPY 14
GBPUSD 25
EURCAD 11
CADJPY 13
AUDUSD 13
NZDUSD 12
EURGBP 14
NZDCAD 7
EURAUD 6
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 883
USDJPY 779
EURJPY 512
NZDJPY 1.3K
USDCAD 1K
AUDJPY 868
GBPUSD 566
EURCAD 1.3K
CADJPY 500
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 822
EURGBP 1.1K
NZDCAD 561
EURAUD 324
AUDCAD 336
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.96 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.06 EUR
Макс. убыток в серии: -63.88 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.