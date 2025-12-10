- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
247
Прибыльных трейдов:
206 (83.40%)
Убыточных трейдов:
41 (16.60%)
Лучший трейд:
18.96 EUR
Худший трейд:
-17.20 EUR
Общая прибыль:
352.76 EUR (26 008 pips)
Общий убыток:
-153.69 EUR (13 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (21.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
80.77 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
98.74%
Макс. загрузка депозита:
134.29%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
127 (51.42%)
Коротких трейдов:
120 (48.58%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
0.81 EUR
Средняя прибыль:
1.71 EUR
Средний убыток:
-3.75 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-63.88 EUR)
Макс. убыток в серии:
-63.88 EUR (7)
Прирост в месяц:
39.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
63.88 EUR (9.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (63.88 EUR)
По эквити:
74.53% (477.62 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|USDJPY
|24
|EURJPY
|21
|NZDJPY
|20
|USDCAD
|19
|AUDJPY
|18
|GBPUSD
|17
|EURCAD
|17
|CADJPY
|16
|AUDUSD
|14
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|12
|NZDCAD
|9
|EURAUD
|9
|AUDCAD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|44
|USDJPY
|18
|EURJPY
|18
|NZDJPY
|14
|USDCAD
|14
|AUDJPY
|14
|GBPUSD
|25
|EURCAD
|11
|CADJPY
|13
|AUDUSD
|13
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|14
|NZDCAD
|7
|EURAUD
|6
|AUDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|883
|USDJPY
|779
|EURJPY
|512
|NZDJPY
|1.3K
|USDCAD
|1K
|AUDJPY
|868
|GBPUSD
|566
|EURCAD
|1.3K
|CADJPY
|500
|AUDUSD
|1.4K
|NZDUSD
|822
|EURGBP
|1.1K
|NZDCAD
|561
|EURAUD
|324
|AUDCAD
|336
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.96 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.06 EUR
Макс. убыток в серии: -63.88 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
699
EUR
EUR
3
100%
247
83%
99%
2.29
0.81
EUR
EUR
75%
1:500