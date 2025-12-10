Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.08 × 12 FusionMarkets-Live 2 0.58 × 74 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.91 × 599 ICTrading-Live29 1.11 × 44 ICMarketsSC-Live04 1.23 × 201 ICMarketsSC-Live24 1.27 × 45 TradeMaxGlobal-Live10 1.50 × 2 AlpariEvrasia-Trade 1.73 × 251 EagleFX-Live 2.44 × 9 Exness-Real9 2.47 × 163 Varchev-Real 3.00 × 29 TMGM.TradeMax-Live10 3.00 × 2 TradeMaxGlobal-Demo 3.01 × 101 Axi-US09-Live 3.33 × 3 ICMarketsSC-Live12 3.80 × 10 Exness-Real16 4.00 × 1 CapitalPointTrading-Live29 4.42 × 38 FxPro.com-Real05 8.55 × 11 FXGlobe-Real 12.50 × 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика