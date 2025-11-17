SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Prop Firm Gold x Market Anomalies Combo
Jimmy Peter Eriksson

Prop Firm Gold x Market Anomalies Combo

Jimmy Peter Eriksson
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
119
Gewinntrades:
59 (49.57%)
Verlusttrades:
60 (50.42%)
Bester Trade:
94.44 USD
Schlechtester Trade:
-56.29 USD
Bruttoprofit:
957.24 USD (35 184 pips)
Bruttoverlust:
-1 118.60 USD (73 523 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (67.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
135.17 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
15.32%
Max deposit load:
54.70%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
89 (74.79%)
Short-Positionen:
30 (25.21%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-137.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-215.33 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-7.93%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
273.71 USD
Maximaler:
435.27 USD (65.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.50% (434.98 USD)
Kapital:
3.10% (68.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 69
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 292
XAUUSD -453
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 5.9K
XAUUSD -44K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +94.44 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -137.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.45 × 253
FXOpen-MT5
1.50 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
noch 6 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This Signal is from a Darwinex Live account using "Prop Firm Gold EA" and "Market Anomalies EA"
Keine Bewertungen
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 23:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 19:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.17 19:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 19:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Prop Firm Gold x Market Anomalies Combo
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
2.1K
USD
6
97%
119
49%
15%
0.85
-1.36
USD
19%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.