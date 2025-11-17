El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 TickmillUK-Live 0.50 × 2 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 Darwinex-Live 1.45 × 253 FXOpen-MT5 1.50 × 2 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 3 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 2.58 × 24 Alpari-Real01 3.00 × 1 Swissquote-Server 4.58 × 118 VantageFXInternational-Live 4.91 × 22 AdmiralMarkets-Live 5.19 × 73 KuberaCapitalMarkets-Server 5.57 × 14 otros 6... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada