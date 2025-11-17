- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
61 (50.41%)
Убыточных трейдов:
60 (49.59%)
Лучший трейд:
144.58 USD
Худший трейд:
-56.29 USD
Общая прибыль:
1 102.85 USD (49 678 pips)
Общий убыток:
-1 118.88 USD (73 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (67.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
145.61 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
25.12%
Макс. загрузка депозита:
54.70%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
89 (73.55%)
Коротких трейдов:
32 (26.45%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
18.08 USD
Средний убыток:
-18.65 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-137.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.33 USD (6)
Прирост в месяц:
0.49%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
273.71 USD
Максимальная:
435.27 USD (65.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.50% (434.98 USD)
По эквити:
3.10% (68.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|70
|XAUUSD
|51
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|293
|XAUUSD
|-308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|5.9K
|XAUUSD
|-30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +144.58 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +67.36 USD
Макс. убыток в серии: -137.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.45 × 253
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
This Signal is from a Darwinex Live account using "Prop Firm Gold EA" and "Market Anomalies EA"
Нет отзывов
