Сигналы / MetaTrader 5 / Prop Firm Gold x Market Anomalies Combo
Jimmy Peter Eriksson

Prop Firm Gold x Market Anomalies Combo

Jimmy Peter Eriksson
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
61 (50.41%)
Убыточных трейдов:
60 (49.59%)
Лучший трейд:
144.58 USD
Худший трейд:
-56.29 USD
Общая прибыль:
1 102.85 USD (49 678 pips)
Общий убыток:
-1 118.88 USD (73 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (67.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
145.61 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
25.12%
Макс. загрузка депозита:
54.70%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
89 (73.55%)
Коротких трейдов:
32 (26.45%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
18.08 USD
Средний убыток:
-18.65 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-137.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.33 USD (6)
Прирост в месяц:
0.49%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
273.71 USD
Максимальная:
435.27 USD (65.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.50% (434.98 USD)
По эквити:
3.10% (68.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 70
XAUUSD 51
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 293
XAUUSD -308
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 5.9K
XAUUSD -30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +144.58 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +67.36 USD
Макс. убыток в серии: -137.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.45 × 253
FXOpen-MT5
1.50 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
This Signal is from a Darwinex Live account using "Prop Firm Gold EA" and "Market Anomalies EA"
Нет отзывов
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 23:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 19:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.17 19:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 19:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Prop Firm Gold x Market Anomalies Combo
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
2.2K
USD
7
97%
121
50%
25%
0.98
-0.13
USD
19%
1:200
Копировать

