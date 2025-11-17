SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Prop Firm Gold x Market Anomalies Combo
Jimmy Peter Eriksson

Prop Firm Gold x Market Anomalies Combo

Jimmy Peter Eriksson
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
118
Negociações com lucro:
59 (50.00%)
Negociações com perda:
59 (50.00%)
Melhor negociação:
94.44 USD
Pior negociação:
-56.29 USD
Lucro bruto:
957.24 USD (35 184 pips)
Perda bruta:
-1 102.10 USD (73 301 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (67.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
135.17 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
6.53%
Depósito máximo carregado:
54.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
88 (74.58%)
Negociações curtas:
30 (25.42%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-1.23 USD
Lucro médio:
16.22 USD
Perda média:
-18.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-137.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-215.33 USD (6)
Crescimento mensal:
-7.36%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
273.71 USD
Máximo:
435.27 USD (65.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.50% (434.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.10% (68.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 68
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 308
XAUUSD -453
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 6.1K
XAUUSD -44K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +94.44 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +67.36 USD
Máxima perda consecutiva: -137.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.45 × 253
FXOpen-MT5
1.50 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
6 mais ...
This Signal is from a Darwinex Live account using "Prop Firm Gold EA" and "Market Anomalies EA"
Sem comentários
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 23:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 19:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.17 19:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 19:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Prop Firm Gold x Market Anomalies Combo
30 USD por mês
1%
0
0
USD
2.1K
USD
6
97%
118
50%
7%
0.86
-1.23
USD
19%
1:200
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.