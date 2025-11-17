- 자본
- 축소
트레이드:
147
이익 거래:
72 (48.97%)
손실 거래:
75 (51.02%)
최고의 거래:
144.58 USD
최악의 거래:
-61.50 USD
총 수익:
1 246.69 USD (61 253 pips)
총 손실:
-1 408.53 USD (90 362 pips)
연속 최대 이익:
4 (67.36 USD)
연속 최대 이익:
145.61 USD (2)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
58.98%
최대 입금량:
55.32%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.37
롱(주식매수):
110 (74.83%)
숏(주식차입매도):
37 (25.17%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-1.10 USD
평균 이익:
17.32 USD
평균 손실:
-18.78 USD
연속 최대 손실:
7 (-137.11 USD)
연속 최대 손실:
-215.33 USD (6)
월별 성장률:
-5.16%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
273.71 USD
최대한의:
435.27 USD (65.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.50% (434.98 USD)
자본금별:
3.38% (75.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|85
|XAUUSD
|62
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|188
|XAUUSD
|-349
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|4.5K
|XAUUSD
|-34K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +144.58 USD
최악의 거래: -62 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +67.36 USD
연속 최대 손실: -137.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
This Signal is from a Darwinex Live account using "Prop Firm Gold EA" and "Market Anomalies EA"
