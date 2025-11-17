- 成长
交易:
121
盈利交易:
61 (50.41%)
亏损交易:
60 (49.59%)
最好交易:
144.58 USD
最差交易:
-56.29 USD
毛利:
1 102.85 USD (49 678 pips)
毛利亏损:
-1 118.88 USD (73 523 pips)
最大连续赢利:
4 (67.36 USD)
最大连续盈利:
145.61 USD (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
28.12%
最大入金加载:
54.70%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.04
长期交易:
89 (73.55%)
短期交易:
32 (26.45%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.13 USD
平均利润:
18.08 USD
平均损失:
-18.65 USD
最大连续失误:
7 (-137.11 USD)
最大连续亏损:
-215.33 USD (6)
每月增长:
0.49%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
273.71 USD
最大值:
435.27 USD (65.79%)
相对跌幅:
结余:
18.50% (434.98 USD)
净值:
3.10% (68.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|70
|XAUUSD
|51
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|293
|XAUUSD
|-308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|5.9K
|XAUUSD
|-30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +144.58 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +67.36 USD
最大连续亏损: -137.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.45 × 253
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
This Signal is from a Darwinex Live account using "Prop Firm Gold EA" and "Market Anomalies EA"
