- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
118
利益トレード:
59 (50.00%)
損失トレード:
59 (50.00%)
ベストトレード:
94.44 USD
最悪のトレード:
-56.29 USD
総利益:
957.24 USD (35 184 pips)
総損失:
-1 102.10 USD (73 301 pips)
最大連続の勝ち:
4 (67.36 USD)
最大連続利益:
135.17 USD (3)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
6.53%
最大入金額:
54.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
88 (74.58%)
短いトレード:
30 (25.42%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-1.23 USD
平均利益:
16.22 USD
平均損失:
-18.68 USD
最大連続の負け:
7 (-137.11 USD)
最大連続損失:
-215.33 USD (6)
月間成長:
-7.36%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
273.71 USD
最大の:
435.27 USD (65.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.50% (434.98 USD)
エクイティによる:
3.10% (68.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|68
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|308
|XAUUSD
|-453
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|6.1K
|XAUUSD
|-44K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +94.44 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +67.36 USD
最大連続損失: -137.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.45 × 253
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
This Signal is from a Darwinex Live account using "Prop Firm Gold EA" and "Market Anomalies EA"
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
6
97%
118
50%
7%
0.86
-1.23
USD
USD
19%
1:200