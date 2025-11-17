- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
79.79 USD
En kötü işlem:
-9.11 USD
Brüt kâr:
181.14 USD (3 878 pips)
Brüt zarar:
-19.78 USD (554 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (135.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.17 USD (3)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
92.88%
Maks. mevduat yükü:
46.58%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
8.59
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
9.16
Beklenen getiri:
20.17 USD
Ortalama kâr:
30.19 USD
Ortalama zarar:
-9.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.14 USD (2)
Aylık büyüme:
16.17%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.60 USD
Maksimum:
18.78 USD (3.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.76% (18.40 USD)
Varlığa göre:
2.25% (37.37 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
|USDJPY
|161
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
|USDJPY
|3.2K
|XAUUSD
|113
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.79 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +135.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.45 × 253
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
İnceleme yok
