- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
79.79 USD
Worst Trade:
-16.39 USD
Profitto lordo:
181.14 USD (3 878 pips)
Perdita lorda:
-36.17 USD (2 183 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (135.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.17 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
92.88%
Massimo carico di deposito:
46.58%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
7.72
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
5.01
Profitto previsto:
16.11 USD
Profitto medio:
30.19 USD
Perdita media:
-12.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.14 USD (2)
Crescita mensile:
15.01%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.60 USD
Massimale:
18.78 USD (3.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.76% (18.40 USD)
Per equità:
2.25% (37.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|161
|XAUUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|3.2K
|XAUUSD
|-1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.79 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +135.17 USD
Massima perdita consecutiva: -18.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.45 × 253
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
4 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
15%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
77%
9
66%
93%
5.00
16.11
USD
USD
2%
1:200