Trades insgesamt:
12 384
Gewinntrades:
9 700 (78.32%)
Verlusttrades:
2 684 (21.67%)
Bester Trade:
845.50 USD
Schlechtester Trade:
-939.36 USD
Bruttoprofit:
175 826.17 USD (1 907 524 pips)
Bruttoverlust:
-96 620.16 USD (1 824 642 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (155.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 200.18 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
18.31%
Max deposit load:
11.72%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
224
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
13.87
Long-Positionen:
7 868 (63.53%)
Short-Positionen:
4 516 (36.47%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
6.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-2 448.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 710.09 USD (9)
Wachstum pro Monat :
10.20%
Jahresprognose:
123.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 710.09 USD (9.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.04% (2 412.33 USD)
Kapital:
7.90% (6 225.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|12384
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.cn
|79K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.cn
|84K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +845.50 USD
Schlechtester Trade: -939 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 448.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Keine Bewertungen
