SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Prophet NO2
Minggeng Yang

Prophet NO2

Minggeng Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 396%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12 384
Gewinntrades:
9 700 (78.32%)
Verlusttrades:
2 684 (21.67%)
Bester Trade:
845.50 USD
Schlechtester Trade:
-939.36 USD
Bruttoprofit:
175 826.17 USD (1 907 524 pips)
Bruttoverlust:
-96 620.16 USD (1 824 642 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (155.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 200.18 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
18.31%
Max deposit load:
11.72%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
224
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
13.87
Long-Positionen:
7 868 (63.53%)
Short-Positionen:
4 516 (36.47%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
6.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-2 448.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 710.09 USD (9)
Wachstum pro Monat :
10.20%
Jahresprognose:
123.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 710.09 USD (9.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.04% (2 412.33 USD)
Kapital:
7.90% (6 225.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.cn 12384
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.cn 79K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.cn 84K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +845.50 USD
Schlechtester Trade: -939 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 448.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan

Keine Bewertungen
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
