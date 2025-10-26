- 자본
- 축소
트레이드:
12 748
이익 거래:
9 960 (78.12%)
손실 거래:
2 788 (21.87%)
최고의 거래:
1 186.00 USD
최악의 거래:
-2 327.60 USD
총 수익:
207 434.32 USD (2 009 386 pips)
총 손실:
-116 842.09 USD (1 926 873 pips)
연속 최대 이익:
42 (155.96 USD)
연속 최대 이익:
13 868.00 USD (22)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
20.13%
최대 입금량:
13.34%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
217
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
7.35
롱(주식매수):
8 211 (64.41%)
숏(주식차입매도):
4 537 (35.59%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
7.11 USD
평균 이익:
20.83 USD
평균 손실:
-41.91 USD
연속 최대 손실:
17 (-2 448.84 USD)
연속 최대 손실:
-10 242.00 USD (7)
월별 성장률:
19.33%
연간 예측:
234.60%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12 332.00 USD (10.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.91% (12 332.00 USD)
자본금별:
32.76% (33 251.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|12748
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.cn
|91K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.cn
|83K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 186.00 USD
최악의 거래: -2 328 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +155.96 USD
연속 최대 손실: -2 448.84 USD
