Trade:
9 557
Profit Trade:
7 565 (79.15%)
Loss Trade:
1 992 (20.84%)
Best Trade:
762.60 USD
Worst Trade:
-939.36 USD
Profitto lordo:
122 454.33 USD (1 431 297 pips)
Perdita lorda:
-70 739.83 USD (1 429 785 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (155.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 200.18 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
370
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.06
Long Trade:
5 234 (54.77%)
Short Trade:
4 323 (45.23%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
5.41 USD
Profitto medio:
16.19 USD
Perdita media:
-35.51 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-2 448.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 710.09 USD (9)
Crescita mensile:
24.17%
Previsione annuale:
293.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 710.09 USD (9.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.04% (2 412.33 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|9557
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.cn
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.cn
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +762.60 USD
Worst Trade: -939 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +155.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2 448.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Telegram:@Dennisshangguan
Robot 24-hour fully automated trading.
机器人24小时全自动交易。
