Minggeng Yang

Prophet NO2

Minggeng Yang
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 259%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 557
Profit Trade:
7 565 (79.15%)
Loss Trade:
1 992 (20.84%)
Best Trade:
762.60 USD
Worst Trade:
-939.36 USD
Profitto lordo:
122 454.33 USD (1 431 297 pips)
Perdita lorda:
-70 739.83 USD (1 429 785 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (155.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 200.18 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
370
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.06
Long Trade:
5 234 (54.77%)
Short Trade:
4 323 (45.23%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
5.41 USD
Profitto medio:
16.19 USD
Perdita media:
-35.51 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-2 448.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 710.09 USD (9)
Crescita mensile:
24.17%
Previsione annuale:
293.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 710.09 USD (9.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.04% (2 412.33 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +762.60 USD
Worst Trade: -939 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +155.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2 448.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Telegram:@Dennisshangguan

Robot 24-hour fully automated trading.

机器人24小时全自动交易。

2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
