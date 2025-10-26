- Прирост
Всего трейдов:
12 293
Прибыльных трейдов:
9 634 (78.36%)
Убыточных трейдов:
2 659 (21.63%)
Лучший трейд:
762.60 USD
Худший трейд:
-939.36 USD
Общая прибыль:
170 297.77 USD (1 887 007 pips)
Общий убыток:
-93 389.51 USD (1 796 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (155.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 200.18 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
20.52%
Макс. загрузка депозита:
11.72%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
264
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
13.47
Длинных трейдов:
7 777 (63.26%)
Коротких трейдов:
4 516 (36.74%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
6.26 USD
Средняя прибыль:
17.68 USD
Средний убыток:
-35.12 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 448.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 710.09 USD (9)
Прирост в месяц:
8.99%
Годовой прогноз:
108.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 710.09 USD (9.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.04% (2 412.33 USD)
По эквити:
7.90% (6 225.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|12293
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.cn
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.cn
|91K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Нет отзывов
