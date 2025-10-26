СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Prophet NO2
Minggeng Yang

Prophet NO2

Minggeng Yang
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 385%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12 293
Прибыльных трейдов:
9 634 (78.36%)
Убыточных трейдов:
2 659 (21.63%)
Лучший трейд:
762.60 USD
Худший трейд:
-939.36 USD
Общая прибыль:
170 297.77 USD (1 887 007 pips)
Общий убыток:
-93 389.51 USD (1 796 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (155.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 200.18 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
20.52%
Макс. загрузка депозита:
11.72%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
264
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
13.47
Длинных трейдов:
7 777 (63.26%)
Коротких трейдов:
4 516 (36.74%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
6.26 USD
Средняя прибыль:
17.68 USD
Средний убыток:
-35.12 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 448.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 710.09 USD (9)
Прирост в месяц:
8.99%
Годовой прогноз:
108.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 710.09 USD (9.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.04% (2 412.33 USD)
По эквити:
7.90% (6 225.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.cn 12293
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.cn 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.cn 91K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +762.60 USD
Худший трейд: -939 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +155.96 USD
Макс. убыток в серии: -2 448.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan

Нет отзывов
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
