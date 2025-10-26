- 成長
トレード:
12 327
利益トレード:
9 660 (78.36%)
損失トレード:
2 667 (21.64%)
ベストトレード:
762.60 USD
最悪のトレード:
-939.36 USD
総利益:
170 585.72 USD (1 890 705 pips)
総損失:
-93 492.96 USD (1 799 054 pips)
最大連続の勝ち:
42 (155.96 USD)
最大連続利益:
7 200.18 USD (28)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
18.31%
最大入金額:
11.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
205
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
13.50
長いトレード:
7 811 (63.36%)
短いトレード:
4 516 (36.64%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
6.25 USD
平均利益:
17.66 USD
平均損失:
-35.06 USD
最大連続の負け:
17 (-2 448.84 USD)
最大連続損失:
-5 710.09 USD (9)
月間成長:
8.08%
年間予想:
97.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 710.09 USD (9.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.04% (2 412.33 USD)
エクイティによる:
7.90% (6 225.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|12327
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.cn
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.cn
|92K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
