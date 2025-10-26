- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12 327
Transacciones Rentables:
9 660 (78.36%)
Transacciones Irrentables:
2 667 (21.64%)
Mejor transacción:
762.60 USD
Peor transacción:
-939.36 USD
Beneficio Bruto:
170 585.72 USD (1 890 705 pips)
Pérdidas Brutas:
-93 492.96 USD (1 799 054 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (155.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 200.18 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
18.31%
Carga máxima del depósito:
11.72%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
205
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
13.50
Transacciones Largas:
7 811 (63.36%)
Transacciones Cortas:
4 516 (36.64%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
6.25 USD
Beneficio medio:
17.66 USD
Pérdidas medias:
-35.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-2 448.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 710.09 USD (9)
Crecimiento al mes:
8.08%
Pronóstico anual:
97.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 710.09 USD (9.09%)
Reducción relativa:
De balance:
10.04% (2 412.33 USD)
De fondos:
7.90% (6 225.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|12327
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.cn
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.cn
|92K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +762.60 USD
Peor transacción: -939 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +155.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 448.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
385%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
42
0%
12 327
78%
18%
1.82
6.25
USD
USD
10%
1:500