SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Prophet NO2
Minggeng Yang

Prophet NO2

Minggeng Yang
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 385%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12 327
Transacciones Rentables:
9 660 (78.36%)
Transacciones Irrentables:
2 667 (21.64%)
Mejor transacción:
762.60 USD
Peor transacción:
-939.36 USD
Beneficio Bruto:
170 585.72 USD (1 890 705 pips)
Pérdidas Brutas:
-93 492.96 USD (1 799 054 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (155.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 200.18 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
18.31%
Carga máxima del depósito:
11.72%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
205
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
13.50
Transacciones Largas:
7 811 (63.36%)
Transacciones Cortas:
4 516 (36.64%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
6.25 USD
Beneficio medio:
17.66 USD
Pérdidas medias:
-35.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-2 448.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 710.09 USD (9)
Crecimiento al mes:
8.08%
Pronóstico anual:
97.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 710.09 USD (9.09%)
Reducción relativa:
De balance:
10.04% (2 412.33 USD)
De fondos:
7.90% (6 225.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.cn 12327
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.cn 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.cn 92K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +762.60 USD
Peor transacción: -939 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +155.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 448.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan

No hay comentarios
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Prophet NO2
30 USD al mes
385%
0
0
USD
97K
USD
42
0%
12 327
78%
18%
1.82
6.25
USD
10%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.