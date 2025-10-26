SinaisSeções
Minggeng Yang

Prophet NO2

Minggeng Yang
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 385%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12 327
Negociações com lucro:
9 660 (78.36%)
Negociações com perda:
2 667 (21.64%)
Melhor negociação:
762.60 USD
Pior negociação:
-939.36 USD
Lucro bruto:
170 585.72 USD (1 890 705 pips)
Perda bruta:
-93 492.96 USD (1 799 054 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (155.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 200.18 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
18.31%
Depósito máximo carregado:
11.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
205
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
13.50
Negociações longas:
7 811 (63.36%)
Negociações curtas:
4 516 (36.64%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
6.25 USD
Lucro médio:
17.66 USD
Perda média:
-35.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 448.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 710.09 USD (9)
Crescimento mensal:
8.08%
Previsão anual:
97.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 710.09 USD (9.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.04% (2 412.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.90% (6 225.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.cn 12327
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.cn 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.cn 92K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +762.60 USD
Pior negociação: -939 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +155.96 USD
Máxima perda consecutiva: -2 448.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

微信：Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan

Sem comentários
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Prophet NO2
30 USD por mês
385%
0
0
USD
97K
USD
42
0%
12 327
78%
18%
1.82
6.25
USD
10%
1:500
