- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12 327
Negociações com lucro:
9 660 (78.36%)
Negociações com perda:
2 667 (21.64%)
Melhor negociação:
762.60 USD
Pior negociação:
-939.36 USD
Lucro bruto:
170 585.72 USD (1 890 705 pips)
Perda bruta:
-93 492.96 USD (1 799 054 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (155.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 200.18 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
18.31%
Depósito máximo carregado:
11.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
205
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
13.50
Negociações longas:
7 811 (63.36%)
Negociações curtas:
4 516 (36.64%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
6.25 USD
Lucro médio:
17.66 USD
Perda média:
-35.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 448.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 710.09 USD (9)
Crescimento mensal:
8.08%
Previsão anual:
97.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 710.09 USD (9.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.04% (2 412.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.90% (6 225.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|12327
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.cn
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.cn
|92K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +762.60 USD
Pior negociação: -939 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +155.96 USD
Máxima perda consecutiva: -2 448.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
