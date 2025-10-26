- 成长
交易:
12 299
盈利交易:
9 639 (78.37%)
亏损交易:
2 660 (21.63%)
最好交易:
762.60 USD
最差交易:
-939.36 USD
毛利:
170 356.02 USD (1 887 804 pips)
毛利亏损:
-93 421.71 USD (1 797 632 pips)
最大连续赢利:
42 (155.96 USD)
最大连续盈利:
7 200.18 USD (28)
夏普比率:
0.10
交易活动:
18.31%
最大入金加载:
11.72%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
203
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
13.47
长期交易:
7 783 (63.28%)
短期交易:
4 516 (36.72%)
利润因子:
1.82
预期回报:
6.26 USD
平均利润:
17.67 USD
平均损失:
-35.12 USD
最大连续失误:
17 (-2 448.84 USD)
最大连续亏损:
-5 710.09 USD (9)
每月增长:
7.90%
年度预测:
95.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 710.09 USD (9.09%)
相对跌幅:
结余:
10.04% (2 412.33 USD)
净值:
7.90% (6 225.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|12299
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.cn
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.cn
|91K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
最好交易: +762.60 USD
最差交易: -939 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +155.96 USD
最大连续亏损: -2 448.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
