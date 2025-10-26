- Büyüme
İşlemler:
9 557
Kârla kapanan işlemler:
7 565 (79.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 992 (20.84%)
En iyi işlem:
762.60 USD
En kötü işlem:
-939.36 USD
Brüt kâr:
122 454.33 USD (1 431 297 pips)
Brüt zarar:
-70 739.83 USD (1 429 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (155.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 200.18 USD (28)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
371
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
9.06
Alış işlemleri:
5 234 (54.77%)
Satış işlemleri:
4 323 (45.23%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
5.41 USD
Ortalama kâr:
16.19 USD
Ortalama zarar:
-35.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-2 448.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 710.09 USD (9)
Aylık büyüme:
24.17%
Yıllık tahmin:
293.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 710.09 USD (9.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.04% (2 412.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.30 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD.cn
9557
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD.cn
52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD.cn
2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +762.60 USD
En kötü işlem: -939 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +155.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 448.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Telegram:@Dennisshangguan
Robot 24-hour fully automated trading.
机器人24小时全自动交易。
İnceleme yok