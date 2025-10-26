SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Prophet NO2
Minggeng Yang

Prophet NO2

Minggeng Yang
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 259%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 557
Kârla kapanan işlemler:
7 565 (79.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 992 (20.84%)
En iyi işlem:
762.60 USD
En kötü işlem:
-939.36 USD
Brüt kâr:
122 454.33 USD (1 431 297 pips)
Brüt zarar:
-70 739.83 USD (1 429 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (155.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 200.18 USD (28)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
371
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
9.06
Alış işlemleri:
5 234 (54.77%)
Satış işlemleri:
4 323 (45.23%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
5.41 USD
Ortalama kâr:
16.19 USD
Ortalama zarar:
-35.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-2 448.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 710.09 USD (9)
Aylık büyüme:
24.17%
Yıllık tahmin:
293.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 710.09 USD (9.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.04% (2 412.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.cn 9557
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.cn 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.cn 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +762.60 USD
En kötü işlem: -939 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +155.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 448.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Telegram:@Dennisshangguan

Robot 24-hour fully automated trading.

机器人24小时全自动交易。

İnceleme yok
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
