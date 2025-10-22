- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12 452
Gewinntrades:
7 443 (59.77%)
Verlusttrades:
5 009 (40.23%)
Bester Trade:
19 830.00 USD
Schlechtester Trade:
-13 134.29 USD
Bruttoprofit:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
Bruttoverlust:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
69 (200 735.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
235 590.08 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
9.73%
Max deposit load:
35.25%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
267
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
5.19
Long-Positionen:
4 488 (36.04%)
Short-Positionen:
7 964 (63.96%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
93.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
430.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-407.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
797 (-218 024.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-218 024.55 USD (797)
Wachstum pro Monat :
1.88%
Jahresprognose:
22.87%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.26 USD
Maximaler:
223 594.20 USD (10.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.36% (223 594.20 USD)
Kapital:
6.93% (90 068.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|12435
|EURUSD.pr
|8
|EURNOK.pr
|6
|BTCUSD.pr
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pr
|1.2M
|EURUSD.pr
|-555
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-17
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pr
|-282K
|EURUSD.pr
|-1K
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19 830.00 USD
Schlechtester Trade: -13 134 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 797
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +200 735.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -218 024.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TransXMarket-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
