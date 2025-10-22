SinyallerBölümler
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP21

0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 96%
TransXMarket-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 652
Kârla kapanan işlemler:
5 564 (57.64%)
Zararla kapanan işlemler:
4 088 (42.35%)
En iyi işlem:
10 550.00 USD
En kötü işlem:
-13 134.29 USD
Brüt kâr:
2 536 574.41 USD (854 736 pips)
Brüt zarar:
-1 595 076.02 USD (1 113 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (200 735.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
235 590.08 USD (38)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
3.95%
Maks. mevduat yükü:
0.08%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
370
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
4.21
Alış işlemleri:
3 178 (32.93%)
Satış işlemleri:
6 474 (67.07%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
97.54 USD
Ortalama kâr:
455.89 USD
Ortalama zarar:
-390.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
797 (-218 024.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218 024.55 USD (797)
Aylık büyüme:
-7.46%
Yıllık tahmin:
-90.52%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 USD
Maksimum:
223 594.20 USD (10.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.36% (223 594.20 USD)
Varlığa göre:
0.01% (161.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pr 9644
EURUSD.pr 7
BTCUSD.pr 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pr 942K
EURUSD.pr -541
BTCUSD.pr -17
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pr -254K
EURUSD.pr -1K
BTCUSD.pr -3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 550.00 USD
En kötü işlem: -13 134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 797
Maksimum ardışık kâr: +200 735.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -218 024.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TransXMarket-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

info +55(88)997318682
İnceleme yok
2025.10.22 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
