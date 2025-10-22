- Büyüme
İşlemler:
9 652
Kârla kapanan işlemler:
5 564 (57.64%)
Zararla kapanan işlemler:
4 088 (42.35%)
En iyi işlem:
10 550.00 USD
En kötü işlem:
-13 134.29 USD
Brüt kâr:
2 536 574.41 USD (854 736 pips)
Brüt zarar:
-1 595 076.02 USD (1 113 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (200 735.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
235 590.08 USD (38)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
3.95%
Maks. mevduat yükü:
0.08%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
370
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
4.21
Alış işlemleri:
3 178 (32.93%)
Satış işlemleri:
6 474 (67.07%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
97.54 USD
Ortalama kâr:
455.89 USD
Ortalama zarar:
-390.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
797 (-218 024.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218 024.55 USD (797)
Aylık büyüme:
-7.46%
Yıllık tahmin:
-90.52%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 USD
Maksimum:
223 594.20 USD (10.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.36% (223 594.20 USD)
Varlığa göre:
0.01% (161.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|9644
|EURUSD.pr
|7
|BTCUSD.pr
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pr
|942K
|EURUSD.pr
|-541
|BTCUSD.pr
|-17
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pr
|-254K
|EURUSD.pr
|-1K
|BTCUSD.pr
|-3.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10 550.00 USD
En kötü işlem: -13 134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 797
Maksimum ardışık kâr: +200 735.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -218 024.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TransXMarket-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
info +55(88)997318682
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
USD
1.3M
USD
USD
41
92%
9 652
57%
4%
1.59
97.54
USD
USD
15%
1:200