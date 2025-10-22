信号部分
信号 / MetaTrader 5 / PP21
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP21

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0条评论
可靠性
50
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 129%
TransXMarket-Server
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12 452
盈利交易:
7 443 (59.77%)
亏损交易:
5 009 (40.23%)
最好交易:
19 830.00 USD
最差交易:
-13 134.29 USD
毛利:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
毛利亏损:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
最大连续赢利:
69 (200 735.50 USD)
最大连续盈利:
235 590.08 USD (38)
夏普比率:
0.08
交易活动:
9.73%
最大入金加载:
35.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
267
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
5.19
长期交易:
4 488 (36.04%)
短期交易:
7 964 (63.96%)
利润因子:
1.57
预期回报:
93.25 USD
平均利润:
430.47 USD
平均损失:
-407.82 USD
最大连续失误:
797 (-218 024.55 USD)
最大连续亏损:
-218 024.55 USD (797)
每月增长:
1.88%
年度预测:
22.87%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.26 USD
最大值:
223 594.20 USD (10.86%)
相对跌幅:
结余:
15.36% (223 594.20 USD)
净值:
6.93% (90 068.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pr 12435
EURUSD.pr 8
EURNOK.pr 6
BTCUSD.pr 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pr 1.2M
EURUSD.pr -555
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -17
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pr -282K
EURUSD.pr -1K
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19 830.00 USD
最差交易: -13 134 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 797
最大连续盈利: +200 735.50 USD
最大连续亏损: -218 024.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TransXMarket-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

info +55(88)997318682
没有评论
2025.10.22 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
