交易:
12 452
盈利交易:
7 443 (59.77%)
亏损交易:
5 009 (40.23%)
最好交易:
19 830.00 USD
最差交易:
-13 134.29 USD
毛利:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
毛利亏损:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
最大连续赢利:
69 (200 735.50 USD)
最大连续盈利:
235 590.08 USD (38)
夏普比率:
0.08
交易活动:
9.73%
最大入金加载:
35.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
267
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
5.19
长期交易:
4 488 (36.04%)
短期交易:
7 964 (63.96%)
利润因子:
1.57
预期回报:
93.25 USD
平均利润:
430.47 USD
平均损失:
-407.82 USD
最大连续失误:
797 (-218 024.55 USD)
最大连续亏损:
-218 024.55 USD (797)
每月增长:
1.88%
年度预测:
22.87%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.26 USD
最大值:
223 594.20 USD (10.86%)
相对跌幅:
结余:
15.36% (223 594.20 USD)
净值:
6.93% (90 068.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|12435
|EURUSD.pr
|8
|EURNOK.pr
|6
|BTCUSD.pr
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pr
|1.2M
|EURUSD.pr
|-555
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-17
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pr
|-282K
|EURUSD.pr
|-1K
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
