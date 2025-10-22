- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12 452
Прибыльных трейдов:
7 443 (59.77%)
Убыточных трейдов:
5 009 (40.23%)
Лучший трейд:
19 830.00 USD
Худший трейд:
-13 134.29 USD
Общая прибыль:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
Общий убыток:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (200 735.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
235 590.08 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
9.73%
Макс. загрузка депозита:
35.25%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
267
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
4 488 (36.04%)
Коротких трейдов:
7 964 (63.96%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
93.25 USD
Средняя прибыль:
430.47 USD
Средний убыток:
-407.82 USD
Макс. серия проигрышей:
797 (-218 024.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-218 024.55 USD (797)
Прирост в месяц:
1.88%
Годовой прогноз:
22.87%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.26 USD
Максимальная:
223 594.20 USD (10.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.36% (223 594.20 USD)
По эквити:
6.93% (90 068.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|12435
|EURUSD.pr
|8
|EURNOK.pr
|6
|BTCUSD.pr
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pr
|1.2M
|EURUSD.pr
|-555
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-17
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pr
|-282K
|EURUSD.pr
|-1K
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19 830.00 USD
Худший трейд: -13 134 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 797
Макс. прибыль в серии: +200 735.50 USD
Макс. убыток в серии: -218 024.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TransXMarket-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
info +55(88)997318682
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
129%
0
0
USD
USD
1.2M
USD
USD
50
94%
12 452
59%
10%
1.56
93.25
USD
USD
15%
1:200