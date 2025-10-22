СигналыРазделы
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP21

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 129%
TransXMarket-Server
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12 452
Прибыльных трейдов:
7 443 (59.77%)
Убыточных трейдов:
5 009 (40.23%)
Лучший трейд:
19 830.00 USD
Худший трейд:
-13 134.29 USD
Общая прибыль:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
Общий убыток:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (200 735.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
235 590.08 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
9.73%
Макс. загрузка депозита:
35.25%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
267
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
4 488 (36.04%)
Коротких трейдов:
7 964 (63.96%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
93.25 USD
Средняя прибыль:
430.47 USD
Средний убыток:
-407.82 USD
Макс. серия проигрышей:
797 (-218 024.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-218 024.55 USD (797)
Прирост в месяц:
1.88%
Годовой прогноз:
22.87%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.26 USD
Максимальная:
223 594.20 USD (10.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.36% (223 594.20 USD)
По эквити:
6.93% (90 068.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pr 12435
EURUSD.pr 8
EURNOK.pr 6
BTCUSD.pr 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pr 1.2M
EURUSD.pr -555
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -17
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pr -282K
EURUSD.pr -1K
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19 830.00 USD
Худший трейд: -13 134 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 797
Макс. прибыль в серии: +200 735.50 USD
Макс. убыток в серии: -218 024.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TransXMarket-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

info +55(88)997318682
Нет отзывов
2025.10.22 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
