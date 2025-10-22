シグナルセクション
PP21
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP21

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
レビュー0件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 129%
TransXMarket-Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12 452
利益トレード:
7 443 (59.77%)
損失トレード:
5 009 (40.23%)
ベストトレード:
19 830.00 USD
最悪のトレード:
-13 134.29 USD
総利益:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
総損失:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
最大連続の勝ち:
69 (200 735.50 USD)
最大連続利益:
235 590.08 USD (38)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
9.73%
最大入金額:
35.25%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
267
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
5.19
長いトレード:
4 488 (36.04%)
短いトレード:
7 964 (63.96%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
93.25 USD
平均利益:
430.47 USD
平均損失:
-407.82 USD
最大連続の負け:
797 (-218 024.55 USD)
最大連続損失:
-218 024.55 USD (797)
月間成長:
1.88%
年間予想:
22.87%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.26 USD
最大の:
223 594.20 USD (10.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.36% (223 594.20 USD)
エクイティによる:
6.93% (90 068.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pr 12435
EURUSD.pr 8
EURNOK.pr 6
BTCUSD.pr 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pr 1.2M
EURUSD.pr -555
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -17
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pr -282K
EURUSD.pr -1K
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19 830.00 USD
最悪のトレード: -13 134 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 797
最大連続利益: +200 735.50 USD
最大連続損失: -218 024.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TransXMarket-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

info +55(88)997318682
レビューなし
2025.10.22 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
PP21
100 USD/月
129%
0
0
USD
1.2M
USD
50
94%
12 452
59%
10%
1.56
93.25
USD
15%
1:200
