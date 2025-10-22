- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12 452
利益トレード:
7 443 (59.77%)
損失トレード:
5 009 (40.23%)
ベストトレード:
19 830.00 USD
最悪のトレード:
-13 134.29 USD
総利益:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
総損失:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
最大連続の勝ち:
69 (200 735.50 USD)
最大連続利益:
235 590.08 USD (38)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
9.73%
最大入金額:
35.25%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
267
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
5.19
長いトレード:
4 488 (36.04%)
短いトレード:
7 964 (63.96%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
93.25 USD
平均利益:
430.47 USD
平均損失:
-407.82 USD
最大連続の負け:
797 (-218 024.55 USD)
最大連続損失:
-218 024.55 USD (797)
月間成長:
1.88%
年間予想:
22.87%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.26 USD
最大の:
223 594.20 USD (10.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.36% (223 594.20 USD)
エクイティによる:
6.93% (90 068.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|12435
|EURUSD.pr
|8
|EURNOK.pr
|6
|BTCUSD.pr
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pr
|1.2M
|EURUSD.pr
|-555
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-17
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pr
|-282K
|EURUSD.pr
|-1K
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19 830.00 USD
最悪のトレード: -13 134 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 797
最大連続利益: +200 735.50 USD
最大連続損失: -218 024.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TransXMarket-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
