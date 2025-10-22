- Croissance
Trades:
9 663
Bénéfice trades:
5 573 (57.67%)
Perte trades:
4 090 (42.33%)
Meilleure transaction:
10 550.00 USD
Pire transaction:
-13 134.29 USD
Bénéfice brut:
2 537 288.11 USD (856 143 pips)
Perte brute:
-1 595 170.52 USD (1 113 275 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (200 735.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
235 590.08 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
1.57%
Charge de dépôt maximale:
0.08%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
359
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
4.21
Longs trades:
3 184 (32.95%)
Courts trades:
6 479 (67.05%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
97.50 USD
Bénéfice moyen:
455.28 USD
Perte moyenne:
-390.02 USD
Pertes consécutives maximales:
797 (-218 024.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-218 024.55 USD (797)
Croissance mensuelle:
-7.48%
Prévision annuelle:
-90.76%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.26 USD
Maximal:
223 594.20 USD (10.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.36% (223 594.20 USD)
Par fonds propres:
0.01% (161.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|9655
|EURUSD.pr
|7
|BTCUSD.pr
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pr
|943K
|EURUSD.pr
|-541
|BTCUSD.pr
|-17
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pr
|-253K
|EURUSD.pr
|-1K
|BTCUSD.pr
|-3.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Meilleure transaction: +10 550.00 USD
Pire transaction: -13 134 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 797
Bénéfice consécutif maximal: +200 735.50 USD
Perte consécutive maximale: -218 024.55 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TransXMarket-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
