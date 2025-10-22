SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PP21
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP21

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
TransXMarket-Server
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 663
Bénéfice trades:
5 573 (57.67%)
Perte trades:
4 090 (42.33%)
Meilleure transaction:
10 550.00 USD
Pire transaction:
-13 134.29 USD
Bénéfice brut:
2 537 288.11 USD (856 143 pips)
Perte brute:
-1 595 170.52 USD (1 113 275 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (200 735.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
235 590.08 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
1.57%
Charge de dépôt maximale:
0.08%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
359
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
4.21
Longs trades:
3 184 (32.95%)
Courts trades:
6 479 (67.05%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
97.50 USD
Bénéfice moyen:
455.28 USD
Perte moyenne:
-390.02 USD
Pertes consécutives maximales:
797 (-218 024.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-218 024.55 USD (797)
Croissance mensuelle:
-7.48%
Prévision annuelle:
-90.76%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.26 USD
Maximal:
223 594.20 USD (10.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.36% (223 594.20 USD)
Par fonds propres:
0.01% (161.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pr 9655
EURUSD.pr 7
BTCUSD.pr 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pr 943K
EURUSD.pr -541
BTCUSD.pr -17
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pr -253K
EURUSD.pr -1K
BTCUSD.pr -3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 550.00 USD
Pire transaction: -13 134 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 797
Bénéfice consécutif maximal: +200 735.50 USD
Perte consécutive maximale: -218 024.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TransXMarket-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

info +55(88)997318682
Aucun avis
2025.10.22 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PP21
30 USD par mois
96%
0
0
USD
1.3M
USD
41
92%
9 663
57%
2%
1.59
97.50
USD
15%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.