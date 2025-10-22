SeñalesSecciones
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP21

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
Fiabilidad
50 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 129%
TransXMarket-Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12 452
Transacciones Rentables:
7 443 (59.77%)
Transacciones Irrentables:
5 009 (40.23%)
Mejor transacción:
19 830.00 USD
Peor transacción:
-13 134.29 USD
Beneficio Bruto:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
69 (200 735.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
235 590.08 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
9.73%
Carga máxima del depósito:
35.25%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
267
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
5.19
Transacciones Largas:
4 488 (36.04%)
Transacciones Cortas:
7 964 (63.96%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
93.25 USD
Beneficio medio:
430.47 USD
Pérdidas medias:
-407.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
797 (-218 024.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-218 024.55 USD (797)
Crecimiento al mes:
1.88%
Pronóstico anual:
22.87%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.26 USD
Máxima:
223 594.20 USD (10.86%)
Reducción relativa:
De balance:
15.36% (223 594.20 USD)
De fondos:
6.93% (90 068.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pr 12435
EURUSD.pr 8
EURNOK.pr 6
BTCUSD.pr 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pr 1.2M
EURUSD.pr -555
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -17
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pr -282K
EURUSD.pr -1K
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TransXMarket-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

info +55(88)997318682
2025.10.22 13:53
