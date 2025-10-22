- Incremento
Total de Trades:
12 452
Transacciones Rentables:
7 443 (59.77%)
Transacciones Irrentables:
5 009 (40.23%)
Mejor transacción:
19 830.00 USD
Peor transacción:
-13 134.29 USD
Beneficio Bruto:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
69 (200 735.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
235 590.08 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
9.73%
Carga máxima del depósito:
35.25%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
267
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
5.19
Transacciones Largas:
4 488 (36.04%)
Transacciones Cortas:
7 964 (63.96%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
93.25 USD
Beneficio medio:
430.47 USD
Pérdidas medias:
-407.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
797 (-218 024.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-218 024.55 USD (797)
Crecimiento al mes:
1.88%
Pronóstico anual:
22.87%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.26 USD
Máxima:
223 594.20 USD (10.86%)
Reducción relativa:
De balance:
15.36% (223 594.20 USD)
De fondos:
6.93% (90 068.90 USD)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
XAUUSD.pr
12435
EURUSD.pr
8
EURNOK.pr
6
BTCUSD.pr
3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
XAUUSD.pr
1.2M
EURUSD.pr
-555
EURNOK.pr
0
BTCUSD.pr
-17
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
XAUUSD.pr
-282K
EURUSD.pr
-1K
EURNOK.pr
0
BTCUSD.pr
-6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +19 830.00 USD
Peor transacción: -13 134 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 797
Beneficio máximo consecutivo: +200 735.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -218 024.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TransXMarket-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
