- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12 452
Negociações com lucro:
7 443 (59.77%)
Negociações com perda:
5 009 (40.23%)
Melhor negociação:
19 830.00 USD
Pior negociação:
-13 134.29 USD
Lucro bruto:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
Perda bruta:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
69 (200 735.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
235 590.08 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
9.73%
Depósito máximo carregado:
35.25%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
267
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
5.19
Negociações longas:
4 488 (36.04%)
Negociações curtas:
7 964 (63.96%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
93.25 USD
Lucro médio:
430.47 USD
Perda média:
-407.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
797 (-218 024.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-218 024.55 USD (797)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
22.87%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.26 USD
Máximo:
223 594.20 USD (10.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.36% (223 594.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.93% (90 068.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|12435
|EURUSD.pr
|8
|EURNOK.pr
|6
|BTCUSD.pr
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pr
|1.2M
|EURUSD.pr
|-555
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-17
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pr
|-282K
|EURUSD.pr
|-1K
|EURNOK.pr
|0
|BTCUSD.pr
|-6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19 830.00 USD
Pior negociação: -13 134 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 797
Máximo lucro consecutivo: +200 735.50 USD
Máxima perda consecutiva: -218 024.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TransXMarket-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
info +55(88)997318682
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
129%
0
0
USD
USD
1.2M
USD
USD
50
94%
12 452
59%
10%
1.56
93.25
USD
USD
15%
1:200