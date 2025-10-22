SinaisSeções
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP21

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 129%
TransXMarket-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12 452
Negociações com lucro:
7 443 (59.77%)
Negociações com perda:
5 009 (40.23%)
Melhor negociação:
19 830.00 USD
Pior negociação:
-13 134.29 USD
Lucro bruto:
3 203 951.64 USD (1 137 190 pips)
Perda bruta:
-2 042 783.37 USD (1 423 330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
69 (200 735.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
235 590.08 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
9.73%
Depósito máximo carregado:
35.25%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
267
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
5.19
Negociações longas:
4 488 (36.04%)
Negociações curtas:
7 964 (63.96%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
93.25 USD
Lucro médio:
430.47 USD
Perda média:
-407.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
797 (-218 024.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-218 024.55 USD (797)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
22.87%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.26 USD
Máximo:
223 594.20 USD (10.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.36% (223 594.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.93% (90 068.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pr 12435
EURUSD.pr 8
EURNOK.pr 6
BTCUSD.pr 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pr 1.2M
EURUSD.pr -555
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -17
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pr -282K
EURUSD.pr -1K
EURNOK.pr 0
BTCUSD.pr -6.3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19 830.00 USD
Pior negociação: -13 134 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 797
Máximo lucro consecutivo: +200 735.50 USD
Máxima perda consecutiva: -218 024.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TransXMarket-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

info +55(88)997318682
2025.10.22 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
