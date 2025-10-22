- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 653
Profit Trade:
5 565 (57.65%)
Loss Trade:
4 088 (42.35%)
Best Trade:
10 550.00 USD
Worst Trade:
-13 134.29 USD
Profitto lordo:
2 536 650.91 USD (854 906 pips)
Perdita lorda:
-1 595 076.02 USD (1 113 100 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (200 735.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
235 590.08 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
3.95%
Massimo carico di deposito:
0.08%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
369
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
4.21
Long Trade:
3 178 (32.92%)
Short Trade:
6 475 (67.08%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
97.54 USD
Profitto medio:
455.82 USD
Perdita media:
-390.18 USD
Massime perdite consecutive:
797 (-218 024.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218 024.55 USD (797)
Crescita mensile:
-7.46%
Previsione annuale:
-90.46%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
223 594.20 USD (10.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.36% (223 594.20 USD)
Per equità:
0.01% (161.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|9645
|EURUSD.pr
|7
|BTCUSD.pr
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pr
|942K
|EURUSD.pr
|-541
|BTCUSD.pr
|-17
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pr
|-254K
|EURUSD.pr
|-1K
|BTCUSD.pr
|-3.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10 550.00 USD
Worst Trade: -13 134 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 797
Massimo profitto consecutivo: +200 735.50 USD
Massima perdita consecutiva: -218 024.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TransXMarket-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
