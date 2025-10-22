- 자본
- 축소
트레이드:
13 078
이익 거래:
7 849 (60.01%)
손실 거래:
5 229 (39.98%)
최고의 거래:
19 830.00 USD
최악의 거래:
-13 134.29 USD
총 수익:
3 334 198.49 USD (1 206 581 pips)
총 손실:
-2 135 156.35 USD (1 498 211 pips)
연속 최대 이익:
69 (200 735.50 USD)
연속 최대 이익:
235 590.08 USD (38)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
6.93%
최대 입금량:
35.25%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
335
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
5.36
롱(주식매수):
4 766 (36.44%)
숏(주식차입매도):
8 312 (63.56%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
91.68 USD
평균 이익:
424.79 USD
평균 손실:
-408.33 USD
연속 최대 손실:
797 (-218 024.55 USD)
연속 최대 손실:
-218 024.55 USD (797)
월별 성장률:
-0.97%
연간 예측:
-11.72%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.26 USD
최대한의:
223 594.20 USD (10.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.36% (223 594.20 USD)
자본금별:
6.93% (90 068.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pr
|13052
|EURNOK.pr
|15
|EURUSD.pr
|8
|BTCUSD.pr
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pr
|1.2M
|EURNOK.pr
|0
|EURUSD.pr
|-555
|BTCUSD.pr
|-17
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pr
|-295K
|EURNOK.pr
|0
|EURUSD.pr
|-1K
|BTCUSD.pr
|-6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TransXMarket-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
